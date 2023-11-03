Адвокат назвал возможную причину приезда Пугачёвой в Россию
Адвокат Алёшкин: Пугачёва приехала в Россию по делам, связанным с имуществом
Певица Алла Пугачёва приехала в Россию по рабочим делам, вероятно, связанным с имуществом. Таким мнением поделился звёздный адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, если бы артистка хотела вернуться на родину, то приехала бы не одна, а с детьми.
"Может быть, это связано с имуществом. Замок в деревне Грязь принадлежит не ей, а Максиму Галкину*. Он ей мог выдать доверенности, чтобы Алла Борисовна могла распорядиться имуществом и продать замок", — сказал он в беседе с Ura.ru.
При этом подруга Пугачёвой — бизнесвумен Алина Редель — отказалась раскрывать журналистам подробности приезда 74-летней певицы.
К слову, по нашим данным, Алла Борисовна вернулась в Грязь, чтобы забрать документы, связанные с детьми, и составить дополнительное завещание. При этом окружение певицы также считает, что она попытается помочь своему супругу решить вопрос со снятием статуса иноагента.
Как сообщал Лайф, накануне Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. При этом пока не известно, на какое время она приехала в Россию. А общественники уже обратились к СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков