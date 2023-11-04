Автомобиль Аллы Пугачёвой заметили в Твери
Автомобиль Аллы Пугачёвой заметили в Твери. Об этом сообщает SHOТ. Уточняется, что местные жители видели машину певицы на въезде в город со стороны Москвы 3 ноября в 12:46. Это было через два часа после того, как она покинула свой замок в подмосковной деревне Грязь.
Автомобиль Аллы Пугачёвой на въезде в Тверь. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, что 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в деревне Грязь, а после уехала в сторону Санкт-Петербурга. Там певица может посетить церемонию прощания со знаменитым дирижёром Юрием Темиркановым. На какой период времени артистка приехала в РФ, на данный момент неизвестно. Источник из окружения Пугачёвой сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. Также не исключено, что она попытается помочь супругу решить вопрос со снятием статуса иноагента.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков