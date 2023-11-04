Автомобиль Аллы Пугачёвой заметили в Твери. Об этом сообщает SHOТ. Уточняется, что местные жители видели машину певицы на въезде в город со стороны Москвы 3 ноября в 12:46. Это было через два часа после того, как она покинула свой замок в подмосковной деревне Грязь.