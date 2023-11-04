"Почему эта бабушка так всех интересует?": В Госдуме заявили, что концертов Пугачёвой в РФ не будет

Певица Алла Пугачёва не будет проводить концерты в России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.

"Вообще, непонятно, почему эта бабушка так всех интересует. То, что это интересы Кремля? […] Она страну, которая ей всё дала, быстро променяла на другую, когда показалось, что это выгодно. И даже гордо на новой родине походила, демонстрируя свою принадлежность к ней", — подчеркнул депутат в беседе с "Царьградом".