"Почему эта бабушка так всех интересует?": В Госдуме заявили, что концертов Пугачёвой в РФ не будет
Депутат Госдумы Шолохов отверг возможность концертов Пугачёвой в России
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Певица Алла Пугачёва не будет проводить концерты в России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.
"Вообще, непонятно, почему эта бабушка так всех интересует. То, что это интересы Кремля? […] Она страну, которая ей всё дала, быстро променяла на другую, когда показалось, что это выгодно. И даже гордо на новой родине походила, демонстрируя свою принадлежность к ней", — подчеркнул депутат в беседе с "Царьградом".
Шолохов добавил, что никакие покровители, даже если они есть, не помогут певице, которая бросила свой народ. Пугачёвой остаётся проведать замок в Грязи, решить свои юридические вопросы и уезжать. Вот только куда — неизвестно, подытожил депутат.
Ранее Лайф рассказывал о возвращении 74-летней народной артистки СССР в Россию. Она отправилась в свой замок в подмосковной Грязи, но затем покинула его на автомобиле Rolls-Royce и направилась в сторону Санкт-Петербурга. 4 ноября авто Пугачёвой заметили в Твери. Выяснилось, что певица приезжала в музыкальную студию "Салам", где могла записать песню. Источник из окружения Примадонны сообщал, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. Тем временем общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ.