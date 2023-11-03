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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 20:30
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В Госдуме усомнились, что Пугачёва надолго вернулась в Россию

Депутат Драпеко: Пугачёва предала как Россию, так и Израиль

Певица Алла Пугачёва, вероятно, приехала в Россию, чтобы решить собственные проблемы, после урегулирования всех вопросов она снова вернётся за границу. Таким мнением поделилась первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Парламентарий призналась, что перестала испытывать интерес к артистке-предательнице, возвращение которой её "абсолютно не волнует". Как отметила Драпеко, слушать хиты Пугачёвой никто в России не запрещает, однако времена поменялись и человека следует судить не по песням, а по поступкам.

"Пугачёва предала Россию, предала Израиль, верна только самой себе. Эта певица, как в поговорке, ищет, где лучше, в то время как многие другие люди пытаются спасти Россию, улучшить её. Она нам не попутчица", — резюмировала депутат в беседе с НСН.

Милонов предрёк незавидную судьбу вернувшейся в Россию Пугачёвой
Милонов предрёк незавидную судьбу вернувшейся в Россию Пугачёвой

Ранее Лайф писал, что Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в деревне Грязь. Затем она покинула его на своём автомобиле и направилась в сторону Санкт-Петербурга. А общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ. Источник из окружения артистки сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. В окружении Пугачёвой также считают, что она попытается помочь своему Максиму Галкину* решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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LIFE / Алексей Голенищев

Наталья Демьянова
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