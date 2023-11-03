Певица Алла Пугачёва, вероятно, приехала в Россию, чтобы решить собственные проблемы, после урегулирования всех вопросов она снова вернётся за границу. Таким мнением поделилась первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Парламентарий призналась, что перестала испытывать интерес к артистке-предательнице, возвращение которой её "абсолютно не волнует". Как отметила Драпеко, слушать хиты Пугачёвой никто в России не запрещает, однако времена поменялись и человека следует судить не по песням, а по поступкам.

"Пугачёва предала Россию, предала Израиль, верна только самой себе. Эта певица, как в поговорке, ищет, где лучше, в то время как многие другие люди пытаются спасти Россию, улучшить её. Она нам не попутчица", — резюмировала депутат в беседе с НСН.