"Цена предательства": Милонов предрёк незавидную судьбу вернувшейся в Россию Пугачёвой

Самым сложным для вернувшейся в Россию певицы Аллы Пугачёвой будет смотреть людям в глаза. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Думаю, что самое сложное, что будет для Аллы Борисовны Пугачёвой, которая по факту перестала быть нашей артисткой, народной, любимой, Примадонной, она просто... просто Алла Пугачёва, Алла Борисовна. И вот самое сложное, что будет для неё здесь, в России, это смотреть людям в глаза, в принципе поднимать глаза", — сказал Милонов.

По словам парламентария, народная артистка СССР сбежала, когда Родине стало плохо. Она переехала в более комфортное, сытое, тёплое место подальше от неприятностей. Однако, когда её "новая Родина" стала дискомфортна для постоянного проживания, то артистка сбежала и оттуда, указал депутат.

"Я вспоминаю судьбу многих перебежчиков советского времени, и единицы из них могли похвастаться тем, что продолжили успешную карьеру на Западе. В основном они спивались, помирали в безвестии и в нищете. Ну Алла Борисовна, слава богу, в нищете не помрёт за то, что она своей, по большому счёту, трусостью, перечеркнула тот огромный вклад, который она раньше вносила в нашу отечественную культуру", — добавил депутат.

По словам Милонова, находясь в России, Пугачёва будет "немым живым свидетельством того, что такое цена предательства".