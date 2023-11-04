Алла Пугачёва могла записать песню в России

Певица Алла Пугачёва, прибывшая в Россию накануне, заехала в известную музыкальную студию "Салам" в Твери. Ранее артистка уже была их клиенткой, а сейчас, как полагает SHOT, народная артистка СССР могла записать песню.

"Салам" основали в 1989 году звукорежиссёр Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Кроме Пугачёвой там раньше записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звёзды.