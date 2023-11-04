Алла Пугачёва могла записать песню в России
Пугачёва заезжала в известную музыкальную студию в Твери
Певица Алла Пугачёва, прибывшая в Россию накануне, заехала в известную музыкальную студию "Салам" в Твери. Ранее артистка уже была их клиенткой, а сейчас, как полагает SHOT, народная артистка СССР могла записать песню.
"Салам" основали в 1989 году звукорежиссёр Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Кроме Пугачёвой там раньше записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звёзды.
Сейчас студия "Салам" временно закрыта для обычных посетителей, но, как пишет телеграм-канал, для Аллы Борисовны могли сделать исключение. Rolls-Royce певицы долгое время стоял у студии. При этом Лалетин комментировать визит Примадонны отказался.
Напомним, накануне Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в Грязи, но затем покинула его на Rolls-Royce и направилась в сторону Санкт-Петербурга. 4 ноября авто народной артистки заметили в Твери. Источник из окружения Примадонны сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. Тем временем общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев