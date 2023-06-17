Оскар Кучера отказался порвать американский паспорт сына

Актёр и телеведущий Оскар Кучера отказался порвать и выбросить американский паспорт младшего сына. Шоумен считает, что его ребёнок вырастет и сам решит, как поступить с документом.

"Мой ребёнок родился в Америке в другом мире. Я дал ребёнку возможность передвигаться по миру без виз", — сказал Кучера в эфире программы "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1".

По словам актёра, необходимо разделять понятие власти и страны. Кучера не считает США врагом, поскольку там живут разные люди и нельзя всех грести под одну гребёнку. Америка нам не враг, а вот правительство, которое восседает там на троне, — враг, пояснил артист.

Кучера добавил, что все его дети живут и учатся в России. Старший наследник звезды мог бы поступить в один из университетов в Европе, но отказался. Сейчас молодой человек получает образование в Высшей школе экономики и планирует открыть свой бизнес.

"Живи своей жизнью, делай добро, будь хорошим человеком, и тогда не будет никакой разницы, какой у тебя паспорт. Это просто бумажка. Я вообще против паспортов", — поведал Кучера.