Виктория Дайнеко разрыдалась перед концертом для бойцов СВО
Певица Виктория Дайнеко рассказала, что ревела перед концертами для бойцов СВО
Виктория Дайнеко. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL
Российская певица Виктория Дайнеко рассказала об эмоциях перед первыми концертами для участников специальной военной операции (СВО). Исполнительница призналась, что сначала выступления давались ей тяжело.
Более того, артистка испытывала стеснение из-за репертуара, который в основном заполнен "девичьими" песнями. В то же время Дайнеко подчеркнула, что ей было приятно посетить бойцов и поддержать их музыкой. Так, она стала одной из участниц концерта в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.
"Поначалу мне было совсем тяжело, я ревела в гримёрке. Потом выходила на концерт, на нём держалась изо всех сил. У меня получалось, но это было непросто. Потом я стала чуть увереннее", — сказала Дайнеко в беседе с Пятым каналом.
Ранее Лайф писал, что Валерий Кипелов дал концерт для бойцов СВО на полигоне Южного военного округа. Музыкант отметил, что "победа будет за нами".