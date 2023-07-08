Дайнеко раскрыла личность таинственного любителя пива, ворвавшегося в её номер

Виктория Дайнеко рассказала подробности проникновения в её номер в якутском "Азимуте". По словам певицы, таинственным любителем пива действительно оказался помощник организатора прошедшего концерта, который вломился в комнату в то время, когда та была на завтраке. Ключи от номера мужчина попросил на ресепшене, и, что примечательно, он их получил.

"Вот такой отель, что они могут отдать ключи от чужого номера абсолютно неадекватному человеку", — посетовала артистка в беседе с SHOT.

Теперь своей работы лишатся и тот самый помощник, и выдавший ему ключ сотрудник "Азимута". В самом отеле эту историю комментировать отказались. Тем временем Дайнеко написала заявление в полицию.