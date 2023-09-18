Кипелов дал концерт для бойцов СВО на полигоне Южного военного округа

Легендарный российский рок-музыкант Валерий Кипелов выступил для бойцов СВО на полигоне в Южном военном округе. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Выступление Валерия Кипелова для бойцов СВО на полигоне в Южном военном округе. Видео © t.me / Zvezdanews

"Мы всегда с нашим народом, с нашей страной. Это наше кредо и никаких сомнений у нас в этом плане не было. Ребята, мы с вами. Берегите себя! Победа будет за нами, мы в вас верим", – произнёс напутствие для бойцов знаменитый певец.

Музыкант стал известным в качестве вокалиста группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году вышел первый альбом его сольного проекта, группы "Кипелов". После начала СВО певец выступил с поддержкой действий России. Он уже не в первый раз выступает перед российскими военными на полигонах и в медицинских учреждениях.