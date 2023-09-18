Кипелов дал концерт для бойцов СВО на полигоне Южного военного округа
Легендарный российский рок-музыкант Валерий Кипелов выступил для бойцов СВО на полигоне в Южном военном округе. Об этом сообщил телеканал "Звезда".
Выступление Валерия Кипелова для бойцов СВО на полигоне в Южном военном округе. Видео © t.me / Zvezdanews
"Мы всегда с нашим народом, с нашей страной. Это наше кредо и никаких сомнений у нас в этом плане не было. Ребята, мы с вами. Берегите себя! Победа будет за нами, мы в вас верим", – произнёс напутствие для бойцов знаменитый певец.
Музыкант стал известным в качестве вокалиста группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году вышел первый альбом его сольного проекта, группы "Кипелов". После начала СВО певец выступил с поддержкой действий России. Он уже не в первый раз выступает перед российскими военными на полигонах и в медицинских учреждениях.
Ранее, в июле этого года, Кипелов и музыканты его рок-группы вместе с певицей Анастасией Спиридоновой устроили концерт для раненых бойцов СВО, проходящих лечение и реабилитацию в подмосковной больнице. Музыкант поблагодарил военнослужащих за мужество и подчеркнул, что благодаря им "наша Россия держалась и будет держаться"
ТАСС / Александр Рюмин