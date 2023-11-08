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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 14:15
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Актёр Бероев заявил, что позиция по спецоперации стоила ему многих друзей

Актёр Бероев: Благодаря СВО многое проявилось и прояснилось

За время проведения специальной военной операции многое проявилось и прояснилось, считает российский актёр театра и кино Егор Бероев. По его словам, позиция, которой он придерживается по СВО, стала причиной разлада со знакомыми, с которыми он ранее поддерживал дружеские отношения.

"Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня", — отметил артист в программе "Царьграда".

А когда благотворительный фонд "Я есть!", директором которого является Бероев, потерял некоторых инвесторов из-за СВО, актёр ясно понял: всё это на благо.

"И вот пришло время, когда либо да, либо нет. Оно даёт нам какую-то понятную, ясную для меня энергию, энергию чего-то настоящего, подлинного, энергию правды, справедливости. Теперь мы не должны висеть посередине проруби и хвататься за какие-то компромиссы", — отметил артист.

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Ранее Лайф писал о народном артисте РФ Никоненко, который объяснил, почему поддержал спецоперацию на Украине. Он рассказал, что видел в ней необходимость с 2014 года, когда Незалежная только начала бомбить Донбасс.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Ян Поланин
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