Актёр Бероев заявил, что позиция по спецоперации стоила ему многих друзей

За время проведения специальной военной операции многое проявилось и прояснилось, считает российский актёр театра и кино Егор Бероев. По его словам, позиция, которой он придерживается по СВО, стала причиной разлада со знакомыми, с которыми он ранее поддерживал дружеские отношения.

"Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня", — отметил артист в программе "Царьграда".

А когда благотворительный фонд "Я есть!", директором которого является Бероев, потерял некоторых инвесторов из-за СВО, актёр ясно понял: всё это на благо.

"И вот пришло время, когда либо да, либо нет. Оно даёт нам какую-то понятную, ясную для меня энергию, энергию чего-то настоящего, подлинного, энергию правды, справедливости. Теперь мы не должны висеть посередине проруби и хвататься за какие-то компромиссы", — отметил артист.