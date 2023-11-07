Россиянам посоветовали не переводить средства с карты на карту в условиях СВО
Эксперт Пушко: От перевода денег с карты на карту лучше отказаться до конца СВО
Банковский перевод с карты на карту может быть довольно удобен, однако в условиях специальной военной операции от него лучше отказаться, особенно если вы не знаете получателя лично. Такой совет россиянам озвучил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.
По словам эксперта, получатель платежа может оказаться спонсором ВСУ, из-за чего у самого плательщика могут возникнуть проблемы с законом.
"Человек, который платит, не может чётко понимать, что получатель платежа не будет его использовать по какому-то злому умыслу. Такого рода технологии рассчитаны на добросовестность двух сторон", — пояснил собеседник НСН.
Лайф уже рассказывал россиянам, как случайно не стать спонсором ВСУ. Правило номер один: нельзя разрешать списание средств без кодов подтверждения. Не так давно мобильное приложение для зарядки пауэрбанков Power Now, принадлежащее украинской предпринимательнице, начало списывать средства с карт российских пользователей и отправлять их на нужды ВСУ. Многие законопослушные граждане могли попасться на уловку.