Россиянам рассказали, как случайно не стать спонсором ВСУ

Мобильное приложение для зарядки пауэрбанков Power Now, принадлежащее украинской предпринимательнице, начало списывать средства с карт российских пользователей и отправлять их на нужды ВСУ. О том, как не стать жертвой обмана, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье юрист Александр Хаминский.

Прежде всего, по словам специалиста, следует быть предельно внимательными при установке на свой гаджет различных приложений неизвестных компаний. Особенно если туда встроены платёжные инструменты.

"Максимальный риск присутствует там, где мы разрешаем списание денежных средств без введения кодов подтверждения. И на одном из первых мест по реальности таких угроз находятся сервисы по аренде зарядных устройств для телефонов, попросту зарядок или пауэрбанков", — приводит телеканал "360" слова юриста.

Также Хаминский обратил внимание на то, что многие пользователи считают нормальным, что при оплате недорогих покупок автоматически не требуется введение ПИН-кода. Технически код подтверждения и ПИН отличаются друг от друга по способу верификации, но большинство потребителей попросту не различают их, что является грубой ошибкой. В связи с этим эксперт рекомендовал быть осторожнее "даже с обыденными вещами".