Перегрев и сбои: Названы главные признаки взломанного смартфона
IT-эксперт Косарев: Перегрев и сбои могут свидетельствовать о взломе телефона
Мошенники могут заполучить доступ к паролям и банковским данным своих жертв, взломав их телефон или компьютер. В первом случае вмешательство хакеров установить несложно, тогда как ПК почти не реагирует на хакерскую атаку, пояснил IT-эксперт Борис Косарев.
По словам специалиста в области информационных технологий, если целью злоумышленников становится смартфон, устройство начинает работать некорректно. О проделках мошенников могут свидетельствовать сбои в работе финансовых приложений и перегрев. Если все "симптомы" совпали, данные необходимо сохранить в облачном сервисе, а телефон — сбросить до заводских настроек, посоветовал эксперт.
"Взлом и кражу данных с персонального компьютера заметить труднее. К тому же не каждый антивирус может обеспечить полную защиту от атаки. Главной целью мошенников являются пароли от сервисов, а также перехват управлением банками и подмена реквизитов при отправке денег", — добавил Косарев в беседе с Ura.ru.
Лучшим способом сорвать планы хакеров является бдительность. Важно всегда проявлять осторожность при получении файлов с неизвестных адресов и не доверять ссылкам, полученным якобы от банков, констатировал собеседник издания.
Нередко для хищения средств со счетов граждан злоумышленники используют поддельные камеры, которые устанавливаются прямо на банкоматы. Распознать такое устройство нетрудно, если следовать простым правилам, рассказывал Лайф ранее.
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