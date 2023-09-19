Перегрев и сбои: Названы главные признаки взломанного смартфона

Мошенники могут заполучить доступ к паролям и банковским данным своих жертв, взломав их телефон или компьютер. В первом случае вмешательство хакеров установить несложно, тогда как ПК почти не реагирует на хакерскую атаку, пояснил IT-эксперт Борис Косарев.

По словам специалиста в области информационных технологий, если целью злоумышленников становится смартфон, устройство начинает работать некорректно. О проделках мошенников могут свидетельствовать сбои в работе финансовых приложений и перегрев. Если все "симптомы" совпали, данные необходимо сохранить в облачном сервисе, а телефон — сбросить до заводских настроек, посоветовал эксперт.

"Взлом и кражу данных с персонального компьютера заметить труднее. К тому же не каждый антивирус может обеспечить полную защиту от атаки. Главной целью мошенников являются пароли от сервисов, а также перехват управлением банками и подмена реквизитов при отправке денег", — добавил Косарев в беседе с Ura.ru.

Лучшим способом сорвать планы хакеров является бдительность. Важно всегда проявлять осторожность при получении файлов с неизвестных адресов и не доверять ссылкам, полученным якобы от банков, констатировал собеседник издания.