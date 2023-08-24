IT-специалист рассказал россиянам о степени уязвимости продукции Apple

Исследователи в области кибербезопасности рассказали о том, что для сбора различных данных со смартфонов iPhone создано специальное устройство. По их словам, оно маскируется под ТВ-приставку от Apple и среди прочего может похищать пароли пользователей. Чем это грозит владельцам "яблочных" девайсов, рассказал газете "Известия" гендиректор компании Mobile Inform Group Константин Манцветов.

По словам IT-специалиста, оперативная система (ОС) айфонов iOS лучше защищена от грубых взломов, чем оперативная система (ОС) Android за счёт своей архитектуры. Также у продукции от Apple нет "прямой" прослушки, которая используется для таргетированной рекламы.

"Кроме того, установка приложений из непроверенных источников на iOS сильно ограничена, а использование данных чаще всего происходит с (полу)добровольного согласия пользователей. Поэтому у обладателей "яблочной" техники складывается ощущение защищённости и контроля над ситуацией", — заявил эксперт.

Однако если говорить о деятельности особо продвинутых хакеров, то в данном случае для операционной системы айфонов риски есть. Вместе с этим подобный взлом стоит недёшево, ведь он требует участия специалистов высокого уровня. К тому же сейчас всё чаще упоминается о каких-либо утечках данных с гаджетов пользователей, поэтому внимания к незащищённости техники Apple становится всё больше.