Владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности некоторых их привычек

Американская корпорация Apple настоятельно рекомендует пользователям не класть iPhone рядом с собой во время сна, тем более если он заряжается. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на компанию.

"Сон рядом с устройством, подключённым к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению смартфона или имущества", — отметили в Apple.

Там уточнили, что нельзя класть телефон под подушку, держать рядом адаптер питания или зарядное устройство. Лучше всего заряжать гаджет подальше от своей кровати, без чехла, в хорошо проветриваемом помещении, что снижает риски перегрева и возгорания устройства.

В Apple также напомнили, что следует заряжать телефон только от оригинальных блоков питания и кабелей. Использование других может привести к "смерти или травме".