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18 августа, 15:56

Владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности некоторых их привычек

Mirror: Apple призвала не спать с заряжающимся iPhone из-за угрозы возгорания

Американская корпорация Apple настоятельно рекомендует пользователям не класть iPhone рядом с собой во время сна, тем более если он заряжается. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на компанию.

"Сон рядом с устройством, подключённым к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению смартфона или имущества", отметили в Apple.

Там уточнили, что нельзя класть телефон под подушку, держать рядом адаптер питания или зарядное устройство. Лучше всего заряжать гаджет подальше от своей кровати, без чехла, в хорошо проветриваемом помещении, что снижает риски перегрева и возгорания устройства.

В Apple также напомнили, что следует заряжать телефон только от оригинальных блоков питания и кабелей. Использование других может привести к "смерти или травме".

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Ранее Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать в служебных целях мобильные устройства американской корпорации Apple. iPhone по-прежнему разрешается использовать в личных целях, но входить с него в рабочую почту или пользоваться документами запрещено.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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