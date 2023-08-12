Apple TV+ перестал выпускать новые сериалы с русской озвучкой

В американском стриминговом сервисе Apple TV+ не появляются новые проекты с русским дубляжом. Так, озвучки нет в недавно вышедших мультсериале "Странная планета" и третьем сезоне "В ритме жизни", в то время как субтитры доступны.

Как сообщает iPhones.ru, в разделе "Скоро в Apple TV+" отсутствуют новинки с русской версией. Последними картинами, где был дубляж, стали фильм "Плюшевый пузырь", сериал "Захваченный рейс" и второй сезон "Основания". Вероятно, такая ситуация связана с тем, что некоторые из новинок были озвучены на русском заранее, а на другие проекты у студий закончились контракты с корпорацией Apple.