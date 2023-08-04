Актёрский состав нашей версии "Постучись в мою дверь" объявлен, но Лайф раскрыл его давно

В российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" роль Серкана Болата исполнит актёр Никита Волков, известный по сериалу "Трудные подростки". Это подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

Ханде Эрчел и Лиана Гриба (справа). Обложка © Кинотеатр.ру / Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / LianaGriba8

Героя Серкана Болата в российской версии сериала будут звать Сергей. Роль Эды сыграет Лиана Гриба, её героиню будут звать Саша. Актриса снималась в таких сериалах, как "Триггер", "Монастырь" и "Дорога к счастью". Лиана призналась, что ей близка эта роль, а также призвала зрителей не забывать о разнице в менталитете жителей РФ и Турции.

"Я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но всё-таки мы разные. И внешне не похожи. И давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент", — отметила Гриба.

Подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Роль друга Серкана (Сергея) исполнит Влад Соколовский. В сериале появятся Анна Невская, Лео Канделаки и Екатерина Волкова.