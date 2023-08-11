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11 августа, 09:12

Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь"

Известный актёр Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь". Фото со съёмок публикует Super.ru.

На кадрах Жижикин в цветочном магазине, в котором работают наша Эда — Саша — и её тётя.

Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь". Фото © Super.ru

Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь". Фото © Super.ru

Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь". Фото © Super.ru

Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь". Фото © Super.ru

Всё как в оригинале: В нашей версии "Постучись в мою дверь" повторили сцену с наручниками

Всё как в оригинале: В нашей версии "Постучись в мою дверь" повторили сцену с наручниками

Напомним, адаптацию нашумевшего турецкого сериала "Постучись в мою дверь" снимают в России. Роль Серкана Болата исполнит актёр Никита Волков, известный по сериалу "Трудные подростки". Его героя будут звать Сергей. Роль Эды — она же Саша — сыграет Лиана Гриба. Актриса снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". Также в сериале появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Анна Невская, Лео Канделаки и Екатерина Волкова.

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Super.ru

Александра Вишнякова
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