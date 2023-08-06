Всё как в оригинале: В нашей версии "Постучись в мою дверь" повторили сцену с наручниками

Съёмки российской версии нашумевшего турецкого сериала "Постучись в мою дверь" продолжаются, и в Сети появляется всё больше видео с ключевыми сценами многосерийной драмы. В одной из них главная героиня Эда приковывает себя наручниками к Серкану Болату. Телеграм-канал Super оказался на съёмочной площадке и снял, как всё это будет выглядеть в нашей адаптации.

Сцена с наручниками в российской версии "Постучись в мою дверь". Видео © Telegram / Super.ru

По сюжету Эда царапает машину Серкана (в этот момент он говорит по телефону в машине), после чего тот предлагает ей проехать в полицейский участок. Поначалу девушка пытается вырваться и убежать, но, увидев на одном из сидений наручники, приковывает себя к молодому человеку и уже сама призывает отправиться в полицию, но Серкан отказывается.

Они долго не могут освободиться из-за того, что нет ключа, поэтому на водительское кресло в машине Серкана приходится сесть Эде. В итоге они приезжают в отель, где, вероятно, и была снята сцена, видео которой опубликовал Super.