Всё как в оригинале: В нашей версии "Постучись в мою дверь" повторили сцену с наручниками
В российской версии "Постучись в мою дверь" будет такая же сцена с наручниками
Съёмки российской версии нашумевшего турецкого сериала "Постучись в мою дверь" продолжаются, и в Сети появляется всё больше видео с ключевыми сценами многосерийной драмы. В одной из них главная героиня Эда приковывает себя наручниками к Серкану Болату. Телеграм-канал Super оказался на съёмочной площадке и снял, как всё это будет выглядеть в нашей адаптации.
Сцена с наручниками в российской версии "Постучись в мою дверь". Видео © Telegram / Super.ru
По сюжету Эда царапает машину Серкана (в этот момент он говорит по телефону в машине), после чего тот предлагает ей проехать в полицейский участок. Поначалу девушка пытается вырваться и убежать, но, увидев на одном из сидений наручники, приковывает себя к молодому человеку и уже сама призывает отправиться в полицию, но Серкан отказывается.
Они долго не могут освободиться из-за того, что нет ключа, поэтому на водительское кресло в машине Серкана приходится сесть Эде. В итоге они приезжают в отель, где, вероятно, и была снята сцена, видео которой опубликовал Super.
Лайф напоминает: главных героев в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь" сыграют Никита Волков и Лиана Гриба. Режиссёром нашей версии выступил Всеволод Аравин.
Telegram / Super.ru