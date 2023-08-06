У героев нашей версии "Постучись в мою дверь" изменятся характеры
Режиссёр Аравин изменил характеры героев в адаптации "Постучись в мою дверь"
Никита Волков и Лиана Гриба. Фото © Telegram / Okko
Режиссёр российской адаптации нашумевшего сериала "Постучись в мою дверь" Всеволод Аравин рассказал, что изменил характер некоторых героев в проекте. По его словам, актёрский состав был подобран без попыток "попасть в турецкий логотип". Кроме того, часть персонажей поставлены в противовес оригинальным.
Режиссёр Аравин заявил, что изменил характеры героев в адаптации "Постучись в мою дверь". Видео © Telegram / Super
"Допустим, если один персонаж держится на нервяке, то наш наоборот. Если у турецких он слабый, то у нас сильный и так далее. Я переставлял эти грани. Мне очень нравятся наши актёры, у меня пока ни к одному из них не было ощущения, что мы промахнулись с кастингом", — сказал Аравин в интервью Super.
Режиссёр также уточнил, что на роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз) пробовались 127 девушек, а 88 молодых людей проходили кастинг на Сергея (Серкана Болата).
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Напомним, о том, что главных героев в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь" сыграют Никита Волков и Лиана Гриба, Лайф рассказывал ещё в начале июля. Официально актёрский состав на тот момент не разглашался.