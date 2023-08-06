У героев нашей версии "Постучись в мою дверь" изменятся характеры

Режиссёр российской адаптации нашумевшего сериала "Постучись в мою дверь" Всеволод Аравин рассказал, что изменил характер некоторых героев в проекте. По его словам, актёрский состав был подобран без попыток "попасть в турецкий логотип". Кроме того, часть персонажей поставлены в противовес оригинальным.

"Допустим, если один персонаж держится на нервяке, то наш наоборот. Если у турецких он слабый, то у нас сильный и так далее. Я переставлял эти грани. Мне очень нравятся наши актёры, у меня пока ни к одному из них не было ощущения, что мы промахнулись с кастингом", — сказал Аравин в интервью Super.