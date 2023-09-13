Россиянам рассказали, как телефонные мошенники толкают своих жертв на диверсии

К любому человеку можно найти подход, чем и пользуются телефонные мошенники, на удочку которых попадаются даже финансово грамотные специалисты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

"Если звонят "из банка" или "ФСБ", лучше сразу положить трубку и не вступать ни в какие диалоги. Хорошие психологи на другом конце провода найдут любую возможность зацепить человека", — рассказал сотрудник уголовного розыска МВД.

По его словам, сначала аферисты делают массовый обзвон по купленной на чёрном рынке телефонной базе, пытаясь найти податливого человека. После этого в дело вступает "клоузер", который звонит от лица банка, МВД или ФСБ. Именно он раскручивает клиента на перевод денег, диверсию с поджогом военкомата и тому подобное.

В МВД напомнили, что почти все звонки идут с Украины. Для россиян разработано около 150 сценариев разговора, которые применяются в зависимости от реакции человека. В одном кол-центре могут работать до 300 мошенников, совершающих почти пять тысяч звонков в день.

Как пояснил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров, для убеждения аферисты давят на четыре темы: деньги, идеология, эгоизм и угрозы. Кто-то пойдёт жечь военкомат, потому что ему пригрозили расправой с близкими, а кто-то поверит, что якобы помогает поймать "бандитов", привёл пример Бедеров.

В группе риска так называемые "сочувствующие Украине", их легко найти в соцсетях, также попадаются доверчивые пенсионеры и молодёжь, готовая идти на баррикады ради некоей "правды". Эксперт напомнил, лучшая защита — не отвечать на незнакомые звонки и положить трубку сразу, если вам звонят из "банка" или "МВД".