Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов

Двое 18-летних парней в Ярославле пытались устроить теракт — молодые люди планировали сжечь телекоммуникационную вышку. Однако силовики помешали им и задержали с поличным, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в минувший четверг, 7 сентября. Один из парней, уроженец Закарпатской области Украины, который только-только стал совершеннолетним, связался в "Телеграме" с украинскими кураторами и захотел показать им, как сильно не любит Россию. Те предложили ему сжечь вышку связи. Молодой человек согласился и подтянул к делу друга.

Приятели купили четыре литра бензина и прибыли на улицу Блюхера, однако устроить "фаер-шоу" не получилось, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору". Парням грозит до 20 лет колонии.