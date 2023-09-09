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9 сентября, 15:51

Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов

SHOT: В Ярославле задержали двух 18-летних парней за попытку поджога телевышки

Двое 18-летних парней в Ярославле пытались устроить теракт — молодые люди планировали сжечь телекоммуникационную вышку. Однако силовики помешали им и задержали с поличным, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в минувший четверг, 7 сентября. Один из парней, уроженец Закарпатской области Украины, который только-только стал совершеннолетним, связался в "Телеграме" с украинскими кураторами и захотел показать им, как сильно не любит Россию. Те предложили ему сжечь вышку связи. Молодой человек согласился и подтянул к делу друга.

Приятели купили четыре литра бензина и прибыли на улицу Блюхера, однако устроить "фаер-шоу" не получилось, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору". Парням грозит до 20 лет колонии.

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Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт по приказу украинских спецслужб. Речь идёт о мужчине 1978 года рождения. Диверсант даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство.

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Wikimapia

Никита Осипов
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