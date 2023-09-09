Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов
SHOT: В Ярославле задержали двух 18-летних парней за попытку поджога телевышки
Двое 18-летних парней в Ярославле пытались устроить теракт — молодые люди планировали сжечь телекоммуникационную вышку. Однако силовики помешали им и задержали с поличным, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в минувший четверг, 7 сентября. Один из парней, уроженец Закарпатской области Украины, который только-только стал совершеннолетним, связался в "Телеграме" с украинскими кураторами и захотел показать им, как сильно не любит Россию. Те предложили ему сжечь вышку связи. Молодой человек согласился и подтянул к делу друга.
Приятели купили четыре литра бензина и прибыли на улицу Блюхера, однако устроить "фаер-шоу" не получилось, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору". Парням грозит до 20 лет колонии.
Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт по приказу украинских спецслужб. Речь идёт о мужчине 1978 года рождения. Диверсант даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство.