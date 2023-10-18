Комитет Госдумы запросил у Генпрокуратуры данные о релокантах – спонсорах ВСУ

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральную службу безопасности обращения с просьбой предоставить данные о релокантах – спонсорах ВСУ.

"В соответствии с поручением Государственной думы <…> относительно правовой оценки противоправных действий лиц, покинувших Российскую Федерацию в связи с проведением специальной военной операции, прошу предоставить запрашиваемые данные <…>, а также провести в рамках компетенции проверку содержащейся в открытом доступе информации", — написал он в телеграм-канале.

Соответствующее поручение было дано Госдумой на прошлой неделе, а инициатором стал замглавы Комитета палаты по обороне Юрий Швыткин. В частности, речь идёт об информации о количестве административных и уголовных дел, возбуждённых против релокантов.

Кроме того, депутаты запросили данные о числе дел против таких граждан, призывавших к "введению мер ограничительного характера в отношении РФ, оказывавших финансовую и материально-техническую помощь Вооружённым силам Украины". Также предусматривается проверка ряда публичных лиц, таких как, например, Максим Галкин*, Александр Ревва и Александр Гудков.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, действия релокантов – спонсоров Киева необходимо проверить на предмет государственной измены. К слову, после его заявления об ожидающем таких россиян "Магадане" жители города отказались от новых потенциальных горожан.