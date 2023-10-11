Володин: Поддерживавших ВСУ релокантов необходимо проверить на госизмену

Действия релокантов, поддержавших ВСУ и направлявших средства для поддержки нацистского киевского режима, нужно проверить на госизмену. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания.

"Если сейчас они начинают возвращаться, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали Вооружённые силы Украины. Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена", поэтому правильно проверить, задумайтесь", — отметил он.

По словам Володина, после его заявления о том, что поддержавшим Украину релокантам при возвращении в РФ "обеспечен Магадан", депутатам поступило много обращений от местных жителей, которые недоумевают насчёт такого "наказания".

"Магадан от них отказался категорично, Белое море тоже не принимает их. Куда?... Их надо разворачивать в аэропорту, обратно отсылать", — добавил он.