Магаданский губернатор после слов Володина призвал перестать считать Колыму краем для ссылок

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не будет принимать предателей и релокантов. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот сказал, что вернувшимся на родину и совершившим подлые поступки россиянам "Магадан обеспечен".

"Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого", — сказал Носов на встрече с учителями.

По словам губернатора, от подобных клише необходимо избавляться. Он заявил, что на Колыме живут и работают прекрасные люди, патриоты своей страны. Глава региона отметил, что область динамично развивается, поэтому ей нужны грамотные, образованные и профессиональные люди.