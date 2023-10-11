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Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 11:46
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Магаданский губернатор после слов Володина призвал перестать считать Колыму краем для ссылок

Губернатор Магаданской области Носов: Колыма не будет принимать предателей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не будет принимать предателей и релокантов. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот сказал, что вернувшимся на родину и совершившим подлые поступки россиянам "Магадан обеспечен".

"Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого", — сказал Носов на встрече с учителями.

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По словам губернатора, от подобных клише необходимо избавляться. Он заявил, что на Колыме живут и работают прекрасные люди, патриоты своей страны. Глава региона отметил, что область динамично развивается, поэтому ей нужны грамотные, образованные и профессиональные люди.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что граждане, уехавшие из России после начала СВО и радовавшиеся атакам киевского режима на территорию РФ, должны осознавать, что при возвращении им "обеспечен Магадан".

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Илья Суриков
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