Граждане, уехавшие из России после начала СВО и радовавшиеся атакам киевского режима на территорию РФ, должны осознавать, что при возвращении им "обеспечен Магадан". Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал Магадан поддержавшим Киев "подлецам-релокантам" при возвращении в РФ. Видео © Telegram / Государственная дума

"Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что релокантам, решившим вернуться в РФ из Израиля, ничего не угрожает. По его словам, Родина не может угрожать своим гражданам.

Напомним, 7 октября произошло серьёзное обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Радикальное движение ХАМАС запустило тысячи ракет по еврейскому государству. На этом фоне появились слухи о возвращении в РФ многих звёзд шоу-бизнеса, покинувших страну после начала СВО. Так, в подмосковном замке певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина* заметили рабочих, один из которых ездил в магазин закупаться.