Идёт ремонт: В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* заметили рабочих

В замке певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в деревне Грязь Московской области появились рабочие. Также его посетил эксперт в области энергетики. Он занимается изготовлением электрической инфраструктуры для крупных объектов. Об этом сообщает SHOT .

Также уточняется, что один из рабочих особняка, обслуживающий участок, ездил в магазин закупаться. Известно, что в одной из частей здания проводят ремонт. В остальных помещениях проводят только поддерживающую уборку, а персонал живёт в домике для прислуги.