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10 октября, 10:38

Идёт ремонт: В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* заметили рабочих

В замке Пугачёвой и Галкина* появились рабочие, и начался ремонт

В замке певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в деревне Грязь Московской области появились рабочие. Также его посетил эксперт в области энергетики. Он занимается изготовлением электрической инфраструктуры для крупных объектов. Об этом сообщает SHOT.

В замке Пугачёвой и Галкина* появились рабочие. Видео © Telegram / SHOT

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Также уточняется, что один из рабочих особняка, обслуживающий участок, ездил в магазин закупаться. Известно, что в одной из частей здания проводят ремонт. В остальных помещениях проводят только поддерживающую уборку, а персонал живёт в домике для прислуги.

Ранее комик Максим Галкин* рассказал, что ракетный обстрел Израиля палестинским движением ХАМАС со стороны сектора Газа коснулся его семьи. Он сообщил, что они проснулись от звука сирен. Его публикация о "тяжёлом времени для Израиля" вызвала язвительные комментарии интернет-пользователей. По словам Галкина*, он гордится, что он израильтянин, но воевать за страну не пойдёт.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

LIFE / Александр Арутюнов

Илья Суриков
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