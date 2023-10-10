Идёт ремонт: В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* заметили рабочих
В замке Пугачёвой и Галкина* появились рабочие, и начался ремонт
В замке певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в деревне Грязь Московской области появились рабочие. Также его посетил эксперт в области энергетики. Он занимается изготовлением электрической инфраструктуры для крупных объектов. Об этом сообщает SHOT.
В замке Пугачёвой и Галкина* появились рабочие. Видео © Telegram / SHOT
Также уточняется, что один из рабочих особняка, обслуживающий участок, ездил в магазин закупаться. Известно, что в одной из частей здания проводят ремонт. В остальных помещениях проводят только поддерживающую уборку, а персонал живёт в домике для прислуги.
Ранее комик Максим Галкин* рассказал, что ракетный обстрел Израиля палестинским движением ХАМАС со стороны сектора Газа коснулся его семьи. Он сообщил, что они проснулись от звука сирен. Его публикация о "тяжёлом времени для Израиля" вызвала язвительные комментарии интернет-пользователей. По словам Галкина*, он гордится, что он израильтянин, но воевать за страну не пойдёт.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
LIFE / Александр Арутюнов