Уехавший из России Меладзе продал шикарный особняк под Москвой после развода с Брежневой

Уехавший из России продюсер и композитор Константин Меладзе за 350 миллионов рублей продал свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, покупатель дома площадью 700 квадратных метров на Новорижском шоссе захотел остаться неизвестным. В настоящее время оформляется сделка купли-продажи, которой полностью занимается мать продюсера Нелли Меладзе. В роскошном доме, где Меладзе жил с Верой Брежневой, в частности, есть спортзал и хамам, а по комнатам расставлена итальянская мебель ручной работы. Площадь участка — 36 соток.