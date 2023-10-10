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10 октября, 11:56

Уехавший из России Меладзе продал шикарный особняк под Москвой после развода с Брежневой

Mash: Константин Меладзе продал дом на Рублёвке за 350 миллионов рублей

Уехавший из России продюсер и композитор Константин Меладзе за 350 миллионов рублей продал свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, покупатель дома площадью 700 квадратных метров на Новорижском шоссе захотел остаться неизвестным. В настоящее время оформляется сделка купли-продажи, которой полностью занимается мать продюсера Нелли Меладзе. В роскошном доме, где Меладзе жил с Верой Брежневой, в частности, есть спортзал и хамам, а по комнатам расставлена итальянская мебель ручной работы. Площадь участка — 36 соток.

Вера Брежнева осталась без недвижимости в Италии после развода с Меладзе

Вера Брежнева осталась без недвижимости в Италии после развода с Меладзе

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе и певица Вера Брежнева во второй раз выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк". Дом был выставлен на продажу с повышенным на 20% ценником — за 350 миллионов рублей. В первый раз особняк Меладзе и Брежнева выставили на продажу за 299 миллионов в феврале этого года. Тогда сделка не свершилась.

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Лайф также писал, что Вера Брежнева сообщила о разводе с Константином Меладзе после восьми лет брака. У себя в соцсетях певица рассказала о выходе своего нового альбома и затронула перемены в личной жизни, подтвердив слухи о расставании с мужем.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Наталья Исакова
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