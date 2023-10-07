Вера Брежнева осталась без недвижимости в Италии после развода с Меладзе

Вера Брежнева осталась без итальянской недвижимости после развода с Константином Меладзе. Как рассказал Woman.ru адвокат Андрей Алёшкин, всё потому, что свой дом в Тоскане композитор приобрёл ещё до свадьбы с певицей. А делится между разводящимися супругами, как известно, только совместно нажитое имущество.

"Любое имущество пары, нажитое в браке, всегда делится между супругами в равных долях. При условии, если иное не предусмотрено брачным договором. Если этот документ есть, тогда распределять активы будут согласно условиям, прописанным там", — добавил он.

Если же соглашения нет, а брак заключён в другой стране, то на раздел активов в России это не повлияет, указал юрист. Они будут поделены в равных долях. Таким образом, певица остаётся без домов в Форте-дей-Марми и в районе озера Гарда.