Вера Брежнева осталась без недвижимости в Италии после развода с Меладзе
Константин Меладзе и Вера Брежнева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa
Вера Брежнева осталась без итальянской недвижимости после развода с Константином Меладзе. Как рассказал Woman.ru адвокат Андрей Алёшкин, всё потому, что свой дом в Тоскане композитор приобрёл ещё до свадьбы с певицей. А делится между разводящимися супругами, как известно, только совместно нажитое имущество.
"Любое имущество пары, нажитое в браке, всегда делится между супругами в равных долях. При условии, если иное не предусмотрено брачным договором. Если этот документ есть, тогда распределять активы будут согласно условиям, прописанным там", — добавил он.
Если же соглашения нет, а брак заключён в другой стране, то на раздел активов в России это не повлияет, указал юрист. Они будут поделены в равных долях. Таким образом, певица остаётся без домов в Форте-дей-Марми и в районе озера Гарда.
К слову, Вера может вообще не поиметь ничего с развода. В Италии недавно отменили обязательные алименты жене после развода, теперь они назначаются судом и только при соответствующем финансовом положении женщины.
Лайф писал, что Константин Меладзе и Вера Брежнева во второй раз выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке. Недавно певица подтвердила факт развода с продюсером.