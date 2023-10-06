Брежнева подтвердила слухи о разводе с Меладзе
Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе после восьми лет брака
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В Интернете давно ходили слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой. Но окончательную точку решила поставить сама 41-летняя исполнительница, опубликовав пост в социальной сети, в котором анонсировала новую песню, пишет "Стархит".
"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моём мини-альбоме", — рассказала Брежнева.
Брежнева и Меладзе прожили в браке восемь лет, общих детей у бывших супругов нет. Сейчас певица гастролирует с концертами за границей. После того как артистка покинула РФ, появились слухи, что пара разводится. Долгое время комментариев от селеб не было, но в сентябре Меладзе выпустил новую песню вместе с одной из участниц "ВИА Гры" Софией Тарасовой "Почему я один?". Поклонники предположили, что таким треком композитор намекает на проблемы в отношениях с Верой Брежневой.
А ранее Лайф писал, что Константин Меладзе и певица Вера Брежнева во второй раз выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Рублёвке.