Брежнева подтвердила слухи о разводе с Меладзе

Брежнева и Меладзе прожили в браке восемь лет, общих детей у бывших супругов нет. Сейчас певица гастролирует с концертами за границей. После того как артистка покинула РФ, появились слухи, что пара разводится. Долгое время комментариев от селеб не было, но в сентябре Меладзе выпустил новую песню вместе с одной из участниц "ВИА Гры" Софией Тарасовой "Почему я один?". Поклонники предположили, что таким треком композитор намекает на проблемы в отношениях с Верой Брежневой.