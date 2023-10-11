Песков прокомментировал слова Володина о Магадане для россиян-релокантов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране не по пути с покинувшими родину гражданами, которые заняли ярко выраженную антироссийскую позицию. Таким образом он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что таким людям по возвращении "обеспечен Магадан".

"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в целом речь идёт о подавляющем большинстве людей, которые могут свободно выбирать, где им жить в настоящий момент. Он отметил, что такие люди, несмотря ни на что, имеют Родину в виде России и она их всегда ждёт.