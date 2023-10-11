Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 12:43
11593

Песков прокомментировал слова Володина о Магадане для россиян-релокантов

Песков заявил, что России не по пути с релокантами, которые выступают против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране не по пути с покинувшими родину гражданами, которые заняли ярко выраженную антироссийскую позицию. Таким образом он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что таким людям по возвращении "обеспечен Магадан".

"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков.

Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля
Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля

Представитель Кремля добавил, что в целом речь идёт о подавляющем большинстве людей, которые могут свободно выбирать, где им жить в настоящий момент. Он отметил, что такие люди, несмотря ни на что, имеют Родину в виде России и она их всегда ждёт.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о том, что релоканты, уехавшие из России после начала СВО и радовавшиеся атакам Украины на территории РФ, должны осознавать, что при возвращении им "обеспечен Магадан". Его высказывание прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он указал, что Колыма не будет принимать предателей, и призвал перестать считать регион краем для ссылок.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar