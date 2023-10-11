Трутнев предложил релокантам "по-тихому" вернуться и работать на победу РФ в СВО

Заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал россиянам-релокантам "по-тихому" вернуться на родину и начать работать на её благо.

"Они (релоканты. — Прим. Лайфа) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в СВО", — сказал вице-премьер в разговоре с журналистами.