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11 октября, 13:25

Трутнев предложил релокантам "по-тихому" вернуться и работать на победу РФ в СВО

Трутнев посоветовал релокантам тихо вернуться на родину и работать на её благо

<p>Юрий Трутнев. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/72271/photos/72738" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Юрий Трутнев. Обложка © Кremlin.ru

Заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал россиянам-релокантам "по-тихому" вернуться на родину и начать работать на её благо.

"Они (релоканты. — Прим. Лайфа) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в СВО", — сказал вице-премьер в разговоре с журналистами.

Трутнев также отметил, что его воспитывали так, что слово "Родина" является святым, а если происходят какие-то угрожающие события, то человек должен любыми способами защищать её. При этом он подчеркнул, что негативно относится к трусам, которые сбежали из страны.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты, уехавшие из России после начала СВО и радовавшиеся атакам Украины на территории РФ, должны осознавать, что при возвращении им "обеспечен Магадан". Его высказывание прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он указал, что Колыма не будет принимать предателей, и призвал перестать считать регион краем для ссылок. Позже на заявление Володина обратил внимание и Кремль.

Наталья Исакова
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