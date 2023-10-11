Трутнев предложил релокантам "по-тихому" вернуться и работать на победу РФ в СВО
Трутнев посоветовал релокантам тихо вернуться на родину и работать на её благо
Юрий Трутнев. Обложка © Кremlin.ru
Заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал россиянам-релокантам "по-тихому" вернуться на родину и начать работать на её благо.
"Они (релоканты. — Прим. Лайфа) являются гражданами России, они имеют право вернуться. Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в СВО", — сказал вице-премьер в разговоре с журналистами.
Трутнев также отметил, что его воспитывали так, что слово "Родина" является святым, а если происходят какие-то угрожающие события, то человек должен любыми способами защищать её. При этом он подчеркнул, что негативно относится к трусам, которые сбежали из страны.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты, уехавшие из России после начала СВО и радовавшиеся атакам Украины на территории РФ, должны осознавать, что при возвращении им "обеспечен Магадан". Его высказывание прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он указал, что Колыма не будет принимать предателей, и призвал перестать считать регион краем для ссылок. Позже на заявление Володина обратил внимание и Кремль.