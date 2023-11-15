Выплату 1 млн рублей и льготы обещают добровольцам элитного полка Московской области
Губернатор Воробьёв: Каждый доброволец элитного полка Подмосковья получит 1 млн
Свыше двух тысяч рядовых, прапорщиков и офицеров войдут в состав элитного полка Московской области. Об этом сообщил в среду, 15 ноября, телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Набор в этот полк стартовал в октябре текущего года. Каждый доброволец получит выплату в размере одного миллиона рублей, а также сможет рассчитывать на некоторые льготы. В частности, бойцам положены кредитные каникулы, освобождение от имущественного налога, приостановка по судебным делам и сохранение рабочих мест.
"Наша задача — создать боеспособное подразделение, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Проходит серьёзная и основательная подготовка", — подчеркнул глава Подмосковья.
По словам Воробьёва, семьи бойцов получат чуткую поддержку в любых вопросах. Им помогут решить проблемы с местами в детских садах, а пожилых родителей обеспечат необходимыми социальными услугами. Самих военнослужащих губернатор пообещал оснастить самой лучшей на сегодняшний день экипировкой и заверил, что он лично находится на связи с опытным командиром элитного подразделения.
Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил командирам Минобороны РФ, что необходимо строго следить за тем, чтобы военным вовремя выплачивалось денежное содержание. По его словам, никаких проблем с этим возникать не должно.
ТАСС / Александр Река