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Опубликовано 15 ноября 2023, 14:25
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Выплату 1 млн рублей и льготы обещают добровольцам элитного полка Московской области

Губернатор Воробьёв: Каждый доброволец элитного полка Подмосковья получит 1 млн

Свыше двух тысяч рядовых, прапорщиков и офицеров войдут в состав элитного полка Московской области. Об этом сообщил в среду, 15 ноября, телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Набор в этот полк стартовал в октябре текущего года. Каждый доброволец получит выплату в размере одного миллиона рублей, а также сможет рассчитывать на некоторые льготы. В частности, бойцам положены кредитные каникулы, освобождение от имущественного налога, приостановка по судебным делам и сохранение рабочих мест.

"Наша задача — создать боеспособное подразделение, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Проходит серьёзная и основательная подготовка", — подчеркнул глава Подмосковья.

По словам Воробьёва, семьи бойцов получат чуткую поддержку в любых вопросах. Им помогут решить проблемы с местами в детских садах, а пожилых родителей обеспечат необходимыми социальными услугами. Самих военнослужащих губернатор пообещал оснастить самой лучшей на сегодняшний день экипировкой и заверил, что он лично находится на связи с опытным командиром элитного подразделения.

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Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил командирам Минобороны РФ, что необходимо строго следить за тем, чтобы военным вовремя выплачивалось денежное содержание. По его словам, никаких проблем с этим возникать не должно.

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ТАСС / Александр Река

Марина Калегина
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