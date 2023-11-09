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9 ноября, 12:49

Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным

Медведев: Минобороны должно строго следить за регулярными выплатами военным

Минобороны России должно строго следить за тем, чтобы никаких проблем с выплатами денежного содержания военным не было. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Подмосковье. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством, и в чём никаких проблем быть не должно", — сказал Медведев в ходе беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Подмосковье.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о компенсации пенсий военным пенсионерам – участникам спецоперации. Кроме того, глава государства поручил кабмину определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам, принимающим участие в СВО, а также обеспечить финансирование данных расходов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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