Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным
Медведев: Минобороны должно строго следить за регулярными выплатами военным
Минобороны России должно строго следить за тем, чтобы никаких проблем с выплатами денежного содержания военным не было. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Подмосковье. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
"Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством, и в чём никаких проблем быть не должно", — сказал Медведев в ходе беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Подмосковье.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о компенсации пенсий военным пенсионерам – участникам спецоперации. Кроме того, глава государства поручил кабмину определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам, принимающим участие в СВО, а также обеспечить финансирование данных расходов.
ТАСС / Валерий Шарифулин