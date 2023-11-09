Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным

"Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством, и в чём никаких проблем быть не должно", — сказал Медведев в ходе беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Подмосковье.