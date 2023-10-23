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23 октября, 11:34

Путин призвал заботиться о детях бойцов СВО и уделять им особое внимание

<p>Путин на встрече с главой КБР Коковым. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72574" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Путин на встрече с главой КБР Коковым. Обложка © kremlin.ru

К детям бойцов, участвующих в спецоперации на Украине (СВО), необходимо проявлять особое внимание и заботиться о них как о собственных. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

"Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", — отметил российский лидер.

Коков, в свою очередь, рассказал президенту, что власти республики реализуют проект "Дети героев", в рамках которого контролируют и отслеживают ситуацию через социальных работников. Вместе с тем, по словам главы региона, на поддержку мобилизованных из регионального бюджета было выделено 807 миллионов рублей. В частности, на материально-техническое оснащение ушло 57 миллионов рублей. Также военнослужащим была назначена ежемесячная надбавка в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, для участников СВО, проживающих на территории Кабардино-Балкарии, установлена единовременная региональная выплата в случае ранений — от 100 до 300 тысяч рублей. А ещё на уровне региона установлены выплаты семьям погибших бойцов в размере одного миллиона рублей.

Путин поручил обеспечить средствами реабилитации инвалидов СВО

Путин поручил обеспечить средствами реабилитации инвалидов СВО

Ранее Лайф сообщал, что Путин в очередной раз поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов на передовой за героизм и поручил оказать им всю возможную поддержку. Российский лидер также распорядился развивать психологическую помощь, причём не только в военной, но и в гражданской сфере.

Наталья Исакова
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