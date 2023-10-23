Путин призвал заботиться о детях бойцов СВО и уделять им особое внимание

"Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", — отметил российский лидер.

Коков, в свою очередь, рассказал президенту, что власти республики реализуют проект "Дети героев", в рамках которого контролируют и отслеживают ситуацию через социальных работников. Вместе с тем, по словам главы региона, на поддержку мобилизованных из регионального бюджета было выделено 807 миллионов рублей. В частности, на материально-техническое оснащение ушло 57 миллионов рублей. Также военнослужащим была назначена ежемесячная надбавка в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, для участников СВО, проживающих на территории Кабардино-Балкарии, установлена единовременная региональная выплата в случае ранений — от 100 до 300 тысяч рублей. А ещё на уровне региона установлены выплаты семьям погибших бойцов в размере одного миллиона рублей.