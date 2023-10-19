Путин поручил обеспечить средствами реабилитации инвалидов СВО

"У нас не только зарубежные средства реабилитации есть. Есть и отечественные, современные, очень эффективные. Надо только их включать в работу, в оборот. Надо, чтобы они не чувствовали себя чужими на этом празднике распределения ресурсов", — подчеркнул российский лидер.