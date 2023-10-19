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Опубликовано 19 октября 2023, 13:30

Путин поручил обеспечить средствами реабилитации инвалидов СВО

Президент Владимир Путин поручил обеспечить средствами реабилитации всех получивших инвалидность участников специальной военной операции. Заявление прозвучало на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое проходит в Перми в четверг, 19 октября.

Глава государства предложил изучить этот вопрос Министерству спорта совместно с Министерством труда и фондом "Защитники Отечества".

"У нас не только зарубежные средства реабилитации есть. Есть и отечественные, современные, очень эффективные. Надо только их включать в работу, в оборот. Надо, чтобы они не чувствовали себя чужими на этом празднике распределения ресурсов", — подчеркнул российский лидер.

В петербургском фонде "Защитники Отечества" рассказали о помощи участникам спецоперации
В петербургском фонде "Защитники Отечества" рассказали о помощи участникам спецоперации

Ранее Владимир Путин в очередной раз поблагодарил руководство ВС РФ и бойцов на передовой за героизм и поручил оказать им всю возможную поддержку. Российский лидер также распорядился развивать психологическую помощь, причём не только в военной, но и в гражданской сфере.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Алексей Берковиц
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