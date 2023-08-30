В петербургском фонде "Защитники Отечества" рассказали о помощи участникам спецоперации

В Санкт-Петербурге филиал государственного фонда "Защитники Отечества" работает около трёх месяцев, и за это время помощь была оказана сотням участников спецоперации. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал глава местного филиала фонда Александр Павлов.

По его словам, фонд уделяет много внимания интеграции участников спецоперации в мирную жизнь. Приоритетом становится как можно более быстрое определение направлений для получения образования и дальнейшего трудоустройства ветеранов. Так, у защитников Отечества есть возможность выбирать, чем заниматься в будущем, исходя из перечня востребованных на рынке труда и достаточно хорошо оплачиваемых профессий.

"Работаем в тесном контакте с городскими властями и федеральными ведомствами в решении персональных вопросов ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. С начала июня к нам обратилось более 900 человек, от которых поступило почти 1700 обращений. Удалось быстро найти решение почти по 1400 из них", — заявил Павлов.

По его словам, за это время поступило 17 обращений по обучению и трудоустройству, все из них решены. К примеру, двоих устроили в петербургские вузы, а отца погибшего участника СВО — в среднее специальное учебное заведение. Также двое демобилизованных участников спецоперации прошли профпереподготовку.