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Опубликовано 29 августа 2023, 22:51
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В петербургском фонде "Защитники Отечества" рассказали о помощи участникам спецоперации

В петербургский фонд "Защитники Отечества" с июня поступило почти 1700 обращений

В Санкт-Петербурге филиал государственного фонда "Защитники Отечества" работает около трёх месяцев, и за это время помощь была оказана сотням участников спецоперации. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал глава местного филиала фонда Александр Павлов.

По его словам, фонд уделяет много внимания интеграции участников спецоперации в мирную жизнь. Приоритетом становится как можно более быстрое определение направлений для получения образования и дальнейшего трудоустройства ветеранов. Так, у защитников Отечества есть возможность выбирать, чем заниматься в будущем, исходя из перечня востребованных на рынке труда и достаточно хорошо оплачиваемых профессий.

"Работаем в тесном контакте с городскими властями и федеральными ведомствами в решении персональных вопросов ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. С начала июня к нам обратилось более 900 человек, от которых поступило почти 1700 обращений. Удалось быстро найти решение почти по 1400 из них", — заявил Павлов.

По его словам, за это время поступило 17 обращений по обучению и трудоустройству, все из них решены. К примеру, двоих устроили в петербургские вузы, а отца погибшего участника СВО — в среднее специальное учебное заведение. Также двое демобилизованных участников спецоперации прошли профпереподготовку.

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцу СВО, оставшемуся во время боёв без руки
Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцу СВО, оставшемуся во время боёв без руки

Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что всего за два месяца в фонд "Защитники Отечества" поступило уже свыше 170 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей.

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Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Анатолий Симоненко
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