Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко провёл в Москве заседание наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников спецоперации. В ходе мероприятия он поблагодарил команду фонда за работу и отметил, что с момента его открытия, которое состоялось всего два месяца назад, туда поступило уже свыше 170 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей.

"С момента открытия филиалов фонда прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объём работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде и особенно региональным филиалам за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу на протяжении всего этого времени", — сказал Кириенко.

В ходе заседания также выступила председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва. Она отметила, что, помимо всего прочего, сейчас фонд ведёт работу по привлечению госкорпораций, бизнес-сообществ и НКО к сотрудничеству для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов. Кроме того, для организации оказания качественной юридической помощи "Защитники Отечества" уже заключили соглашения с Минюстом РФ, ФСПП, Федеральной палатой адвокатов и другими ведомствами. Как подчеркнула Цивилёва, команда фонда индивидуально рассматривает каждую жизненную ситуацию и оказывает необходимую помощь подопечным в полном объёме.

На заседании также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, помощник президента РФ Максим Орешкин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава исполкома Общероссийского народного фронта, а также члены наблюдательного совета.