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Опубликовано 24 августа 2023, 15:57
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Фонд "Защитники Отечества" уже получил 173 тысячи обращений

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко провёл в Москве заседание наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников спецоперации. В ходе мероприятия он поблагодарил команду фонда за работу и отметил, что с момента его открытия, которое состоялось всего два месяца назад, туда поступило уже свыше 170 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей.

"С момента открытия филиалов фонда прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объём работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде и особенно региональным филиалам за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу на протяжении всего этого времени", — сказал Кириенко.

В ходе заседания также выступила председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва. Она отметила, что, помимо всего прочего, сейчас фонд ведёт работу по привлечению госкорпораций, бизнес-сообществ и НКО к сотрудничеству для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов. Кроме того, для организации оказания качественной юридической помощи "Защитники Отечества" уже заключили соглашения с Минюстом РФ, ФСПП, Федеральной палатой адвокатов и другими ведомствами. Как подчеркнула Цивилёва, команда фонда индивидуально рассматривает каждую жизненную ситуацию и оказывает необходимую помощь подопечным в полном объёме.

На заседании также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, помощник президента РФ Максим Орешкин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава исполкома Общероссийского народного фронта, а также члены наблюдательного совета.

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцу СВО, оставшемуся во время боёв без руки
Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцу СВО, оставшемуся во время боёв без руки

Ранее Лайф сообщал, что председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва обсудила с атаманом Всероссийского казачьего общества и депутатом Госдумы Николаем Долудой меры поддержки бойцов казачьих отрядов и их семей.

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VK / Фонд "Защитники Отечества"

Наталья Исакова
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