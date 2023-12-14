Путин заявил, что 14 мобилизованных получили звание Героев России
Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Призванные в рамках частичной мобилизации отлично проявляют себя в зоне СВО, 14 из них получили звание Героев России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 14 мобилизованных получили звание Героев России. Видео © LIFE
"Я понимаю, что это такой чувствительный вопрос. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали 300 тысяч человек. Было поначалу много иронии, смешков, называли "мобиками" этих людей. Отлично воюют ребята! 14 Героев России из числа мобилизованных!" — заявил Путин.
Глава государства добавил, что в настоящее время в зоне СВО находится 244 тысячи человек из числа мобилизованных.
В ходе своего выступления Путин также заявил, что нет необходимости в новой мобилизации в связи с проведением специальной военной операции (СВО).
В четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.