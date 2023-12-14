"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости в новой мобилизации в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства сказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин заявил, что в новой мобилизации нет необходимости. Видео © LIFE

"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день в этом никакой необходимости нет", — заявил президент.