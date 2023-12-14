"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации
Путин заявил, что в новой мобилизации нет необходимости
Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости в новой мобилизации в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства сказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Путин заявил, что в новой мобилизации нет необходимости. Видео © LIFE
"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день в этом никакой необходимости нет", — заявил президент.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что Москва досрочно выполнила задание Минобороны РФ на 2023 год по набору контрактников. На службу по состоянию на 15 ноября записались более 22 тысяч человек, и приём добровольцев не прекращается.