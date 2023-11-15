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Регион
Опубликовано 15 ноября 2023, 11:18
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Москва досрочно выполнила задание Минобороны на год по контрактникам

Москва досрочно выполнила задание Минобороны РФ на 2023 год по набору контрактников: на службу уже записались более 22 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию", сказал Собянин, находясь в том самом Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

При этом мэр подчеркнул, что приём добровольцев не прекращается и желающих достаточно много. Он поблагодарил всех, кто решил пойти в армию, пожелав им вернуться с победой.

Напомним, что Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля на улице Яблочкова. Запись в пункт также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же можно найти список необходимых для заключения контракта документов.

Медведев: Набор контрактников в ВС РФ идёт несколько лучше, чем ожидалось
Медведев: Набор контрактников в ВС РФ идёт несколько лучше, чем ожидалось

А ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что всего с начала года в ряды Вооружённых сил России принято по контракту около 410 тысяч человек. Никакого оттока желающих поступить на службу не фиксируется, наоборот, с каждым днём увеличивается число тех, кто хочет защищать свою Родину, подчеркнул он.

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Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселёв

Александра Вишнякова
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