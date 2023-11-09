Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу в ВС РФ с начала года
Медведев: С начала года на контрактную службу принято около 410 тысяч человек
С начала текущего года в ряды Вооружённых сил России принято по контракту около 410 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"С 1 января текущего года по контракту принято около 410 тысяч человек. Эта работа — по привлечению военнослужащих по контракту — будет продолжена и в следующем году", — сказал он на совещании во время посещения полигона Алабино в Подмосковье.
По словам Медведева, работа по привлечению контрактников в ряды ВС РФ в целом идёт неплохо. Никакого оттока желающих поступить на службу не фиксируется, наоборот, с каждым днём увеличивается число тех, кто хочет защищать свою Родину, подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее Лайф сообщал, что Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным. По его словам, они гарантированы государством и с этим "никаких проблем быть не должно".
ТАСС / Александр Река