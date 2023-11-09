Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу в ВС РФ с начала года

С начала текущего года в ряды Вооружённых сил России принято по контракту около 410 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"С 1 января текущего года по контракту принято около 410 тысяч человек. Эта работа — по привлечению военнослужащих по контракту — будет продолжена и в следующем году", — сказал он на совещании во время посещения полигона Алабино в Подмосковье.

По словам Медведева, работа по привлечению контрактников в ряды ВС РФ в целом идёт неплохо. Никакого оттока желающих поступить на службу не фиксируется, наоборот, с каждым днём увеличивается число тех, кто хочет защищать свою Родину, подчеркнул зампред Совбеза.