Медведев: Украина уже посылает на фронт "чёрт-те кого"

Киев посылает на передовую необученных людей, которых просто "вырывают" из мирной жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вот наш противник сейчас посылает чёрт-те кого, просто людей "оторвали", автоматы дали в руки — и вперёд. Понятно, какие последствия в данном случае", — отметил он на совещании во время посещения полигона Алабино.