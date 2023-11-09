Медведев: Украина уже посылает на фронт "чёрт-те кого"
Киев посылает на передовую необученных людей, которых просто "вырывают" из мирной жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вот наш противник сейчас посылает чёрт-те кого, просто людей "оторвали", автоматы дали в руки — и вперёд. Понятно, какие последствия в данном случае", — отметил он на совещании во время посещения полигона Алабино.
Напомним, что украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат с начала контрнаступления — с июня по октябрь, но никаких успехов так и не достигла. В Раде уже заявили, что большие потери в живой силе ВСУ привели к потребности в усиленной мобилизации. При этом главком ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит.
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