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Регион
Опубликовано 9 ноября 2023, 13:19
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Медведев: Украина уже посылает на фронт "чёрт-те кого"

Киев посылает на передовую необученных людей, которых просто "вырывают" из мирной жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вот наш противник сейчас посылает чёрт-те кого, просто людей "оторвали", автоматы дали в руки — и вперёд. Понятно, какие последствия в данном случае", — отметил он на совещании во время посещения полигона Алабино.

На Украине решили провести "смарт-мобилизацию"
На Украине решили провести "смарт-мобилизацию"

Напомним, что украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат с начала контрнаступления — с июня по октябрь, но никаких успехов так и не достигла. В Раде уже заявили, что большие потери в живой силе ВСУ привели к потребности в усиленной мобилизации. При этом главком ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит.

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Getty Images / Chris McGrath

Александра Вишнякова
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