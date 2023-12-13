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Кадыров: Чечня выполнила мобилизационный план на 1500%

13 декабря, 15:39
<p>Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина</p>

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой линии.

"В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%", — отметил Кадыров.

Он добавил, что батальоны, полки с чеченскими бойцами находятся в подчинении у Минобороны РФ, Росгвардии.

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А ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что Москва досрочно выполнила задание Минобороны РФ на 2023 год по набору контрактников: на службу по состоянию на 15 ноября записались более 22 тысяч человек и приём добровольцев не прекращается.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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