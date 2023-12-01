Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала года
Дмитрий Медведев: В ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек
В ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
За 11 месяцев уходящего года более 452 тысяч человек было принято на службу в ВС РФ в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом доукомплектованию вооружённых сил контрактниками, которое он провёл 1 декабря во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.
"В целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек", — сказал Медведев.
К слову, Медведев и ранее заявлял, что работа по привлечению контрактников в ряды Российской армии в целом идёт неплохо. Никакого оттока желающих поступить на службу не фиксируется, наоборот, с каждым днём увеличивается число тех, кто хочет защищать свою Родину, отмечал он. А Москва к середине ноября досрочно выполнила задание Минобороны на 2023 год по набору контрактников: на службу в столице уже записались более 22 тысяч человек.