Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала года

За 11 месяцев уходящего года более 452 тысяч человек было принято на службу в ВС РФ в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом доукомплектованию вооружённых сил контрактниками, которое он провёл 1 декабря во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.