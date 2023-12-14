Путин ответил на вопрос, когда наступит мир
Путин: Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей СВО
Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что мир наступит тогда, когда "мы достигнем своих целей". А они, по словам главы государства, не менялись. В частности, речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.
"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о нынешнем конфликте на Украине.
Что касается военной помощи Киеву со стороны Запада, то Путин отметил, что "халява заканчивается", но "будут ещё давать".
Как писал Лайф, несколько минут назад в московском Гостином Дворе начались "Итоги года с Владимиром Путиным". В зале собрались представители региональных, федеральных и иностранных СМИ, а россияне успели отправить главе государства миллионы вопросов.