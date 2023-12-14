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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 09:33
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Путин ответил на вопрос, когда наступит мир

Путин: Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей СВО

Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что мир наступит тогда, когда "мы достигнем своих целей". А они, по словам главы государства, не менялись. В частности, речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о нынешнем конфликте на Украине.

Что касается военной помощи Киеву со стороны Запада, то Путин отметил, что "халява заканчивается", но "будут ещё давать".

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Как писал Лайф, несколько минут назад в московском Гостином Дворе начались "Итоги года с Владимиром Путиным". В зале собрались представители региональных, федеральных и иностранных СМИ, а россияне успели отправить главе государства миллионы вопросов.

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Наталья Исакова
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