Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что мир наступит тогда, когда "мы достигнем своих целей". А они, по словам главы государства, не менялись. В частности, речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о нынешнем конфликте на Украине.

Что касается военной помощи Киеву со стороны Запада, то Путин отметил, что "халява заканчивается", но "будут ещё давать".