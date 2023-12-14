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Путин назвал свою главную задачу в случае переизбрания в 2024 году

Путин: Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно

14 декабря, 09:22
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67267" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает своей главной задачей после 2024 года укрепление суверенитета страны. Об этом он заявил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах на предстоящую президентскую кампанию.

Глава государства отметил, что отвечал на этот вопрос много раз, но и повториться, по его словам, не грех.

Путин назвал свою главную задачу в случае переизбрания на должность президента в 2024 году. Видео © LIFE

"Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Её просто не будет в том виде, в котором она существует и существовала тысячу лет. Но укрепление суверенитета — это широкое понятие. Это укрепление суверенитета внешнего — это укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру. Укрепление общественного суверенитета — это имеется в виду безусловное обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма", перечислил Владимир Путин.

Он добавил, что речь также идёт об обеспечении суверенитета в экономике, о технологической безопасности. Все эти задачи, по словам Путина, останутся для него ключевыми в случае переизбрания на пост президента в 2024 году.

Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Напомним, недавно стало известно о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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