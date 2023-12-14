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14 декабря, 09:15

Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным

В Гостином дворе стартовала совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подведёт итоги года и ответит на вопросы жителей страны.

В зале собрались представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, получившие аккредитацию. Модерируют дискуссию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин. Последний сообщил, что главная тема сегодняшней пресс-конференции — спецоперация на Украине.

Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину

Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину

Как писал Лайф, 14 декабря Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию и подведёт итоги года. Он уже провёл подробное совещание, а россияне успели отправить главе государства более двух миллионов вопросов.

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LIFE

Наталья Исакова
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