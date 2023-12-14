Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным

В Гостином дворе стартовала совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подведёт итоги года и ответит на вопросы жителей страны.

В зале собрались представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, получившие аккредитацию. Модерируют дискуссию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин. Последний сообщил, что главная тема сегодняшней пресс-конференции — спецоперация на Украине.