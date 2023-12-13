Путин перед прямой линией провёл подробное совещание
Песков: Путин в рамках подготовки к прямой линии провёл подробное совещание
Президент России Владимир Путин провёл подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством Администрации Президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Путина интересовали вопросы, которые присылают россияне, также его интересовал акцент в этих сообщениях. В рамках работы над тематическими блоками президент общается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками, добавил представитель Кремля. Песков объяснил, что это очень напряжённый процесс, которым президент занимается уже два дня.
Лайф напоминает, совмещённая прямая линия президента России и пресс-конференция пройдёт 14 декабря. Владимир Путин ответит на вопросы россиян и подведёт итоги года. Ему уже поступило более двух миллионов вопросов.
Kremlin.ru