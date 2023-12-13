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13 декабря, 20:55

Путин перед прямой линией провёл подробное совещание

Песков: Путин в рамках подготовки к прямой линии провёл подробное совещание

Президент России Владимир Путин провёл подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством Администрации Президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным

Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным

Путина интересовали вопросы, которые присылают россияне, также его интересовал акцент в этих сообщениях. В рамках работы над тематическими блоками президент общается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками, добавил представитель Кремля. Песков объяснил, что это очень напряжённый процесс, которым президент занимается уже два дня.

Лайф напоминает, совмещённая прямая линия президента России и пресс-конференция пройдёт 14 декабря. Владимир Путин ответит на вопросы россиян и подведёт итоги года. Ему уже поступило более двух миллионов вопросов.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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