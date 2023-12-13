Путин перед прямой линией провёл подробное совещание

Президент России Владимир Путин провёл подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством Администрации Президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Путина интересовали вопросы, которые присылают россияне, также его интересовал акцент в этих сообщениях. В рамках работы над тематическими блоками президент общается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками, добавил представитель Кремля. Песков объяснил, что это очень напряжённый процесс, которым президент занимается уже два дня.